СБУ вперше заблокувала криптогаманець росіянина, який збирав гроші на армію рф

Служба безпеки України заблокувала віртуальний криптогаманець громадянина росії, який називав себе волонтером і збирав гроші на потреби окупаційної армії.

Про це повідомили в СБУ.

Це стало можливим заявдяки співпраці з іноземними криптокомпаніями. На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті. Ці кошти арештували, зараз вирішують питання про передачу їх Україні.

Слідство встановило, що значну частину грошей зловмисник витратив на військове спорядження бойовиків терористичних організацій «л/днр». Також він створював тематичні фото та відео, поширював дописи своїх однодумців про підтримку російських окупантів та звітував про використання зібраних коштів.

Росіянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.