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Генштаб: У війні проти України російська армія втратила 45 550 своїх військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 23 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 45 550 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 1 921 танк;
  • 4 238 бойових броньованих машин;
  • 1 033 артилерійські системи;
  • 266 реактивних систем залпового вогню;
  • 146 засобів протиповітряної оборони;
  • 234 літаки;
  • 198 гелікоптерів;
  • 3 150 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 817 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 99 одиниць спеціальної техніки;
  • 196 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.