Окупанти рф обстріляли ТЕС в Енергодарі та звинуватили ЗСУ. Через обстріл начебто загинув чоловік, але це може бути черговим фейком

Війська росії обстріляли Запорізьку ТЕС в окупованому Енергодарі. Окупанти повідомляють, що через обстріл загинув чоловік і ще кілька людей отримали поранення та традиційно звинувачують в атаці Збройні сили України. Але до їхньої версії є багато запитань.

Про це розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Він оприлюднив фото чоловіка, який, за інформацією росіян, нібито загинув через обстріл.

«Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомата. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо», — написав Орлов.

За словами мера Енергодару, точно відомо, що сьогоднішні мінометні обстріли пошкодили центральний тепловий пункт у місті.

Дмитро Орлов зазначив, що попередньо, ремонтні роботи на станції триватимуть до ранку.