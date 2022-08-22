Чехи переказали Україні понад 24 мільйони крон. Люди надсилали 1 968 крон на згадку про радянську окупацію їхньої країни

Громадяни Чехії переказали на допомогу Україні 24,2 мільйона крон. З нагоди річниці окупації радянськими військами люди переважно надсилали 1 968 або 68 крон.

Про це повідомляє Aktualne.

Минулого тижня ініціатива Zbraněproukrajinu.cz закликала чехів переказати символічні суми, пов’язані з річницею радянської окупації 1968 року, на рахунок українського посольства в Празі. Гасло кампанії — «Повернемо їм...». Дехто з благодійників додавав до платежів особисте повідомлення. Ось як виглядало одне з них: «Путін, ось що ти маєш від мене і моїх батьків. Вони тоді були молоді і хотіли жити повним життям...»

У благодійній акції взяли участь 14 тисяч людей. Більшість із них надіслала 1 968 крон. Також були пожертви на суму 68, 196,8 і навіть 19 680 крон. Після консультацій із міністерствами оборони України та Чехії на ці гроші придбають військову техніку для ЗСУ.

«Чехи та словаки, які самі пережили окупацію 1968 року, добре розуміють трагедію українського народу, який зіткнувся з російською агресією. За підтримки наших найближчих партнерів, до яких, безсумнівно, належить Чеська Республіка, Україна може відбити напади росії та відстоювати своє право жити у свободі та демократії», — зазначив радник-посланник посольства України в Чехії Віталій Усатий.