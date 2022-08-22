У канцелярії премʼєр-міністра Польщі розповіли, скільки країна витратила на допомогу Україні

Керівник канцелярії премʼєр-міністра Польщі Міхал Дворчик розповів, що громадяни його країни вже надали Україні допомогу на суму понад 10 мільярдів злотих (€2,1 мільярда). А вартість переданої зброї становить близько 7 мільярдів злотих (€1,47 мільярда).

Про це пише PAP.

Відповідаючи на запитання про обсяг допомоги Україні, Дворчик зазначив, що бачив аналітику, згідно з якою загальний обсяг наданої українцям допомоги від громадян Польщі перевищує 10 мільярдів злотих. Він не уточнив джерело даних.

Керівник канцелярії премʼєра також зазначив, що підтримка, яку надає Польща Україні, це також допомога держави, яку він розділив на дві частини — витрачену на території Польщі та передану в Україну.

«Найбільша частина суми, переданої Україні, — це військова підтримка», — сказав Дворчик. Він додав, що мова про 7 мільярдів злотих — саме такою є вартість переданої Україні військової техніки.

«Це не тільки прояв солідарності з нашим східним сусідом, але й стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк — це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні», — наголосив керівник канцелярії польського премʼєра.

Він також зазначив, що під час свого останнього візиту в Україну «звідусіль почув подяку за відданість польського суспільства і підтримку уряду».