«Нагадуємо про свою дистанційну присутність». ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту

Збройні сили України завдали удару по Антонівському мосту на окупованій території Херсонської області.

Цю інформацію підтвердила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Антонівський міст — один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але розуміють, що таку конструкцію не можна залатати відерцем бетону, а це потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність», — прокоментувала Гуменюк повідомлення про нові удари по мосту і наголосила, що ЗСУ продовжують тримати вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях.

Також Гуменюк підтвердила вчорашні удари по Каховському мосту. «Це складна гідротехнічна споруда, робота артилерії там філігранна і обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога використати цей обʼєкт для себе», — додала вона і уточнила, що удари були і по ремонтній техніці та плитах, якими намагаються латати дірки.