Мер Іван Федоров: Переселенці з Мелітополя можуть отримати від 6 600 гривень допомоги

Мешканці Мелітополя та Мелітопольського району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Розмір допомоги — від 6 600 гривень. Її зможе отримати кожен член родини залежно від категорії. Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок. Міжнародна організація самостійно визначає, хто саме отримає допомогу. Допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій.

Зареєструватись на отримання грошей допомагають волонтери відкритого простору допомоги «Саме тут» прямо на майданчику біля «Епіцентру» в Запоріжжі, куди приїжджають усі ті, кому вдалося виїхати з окупації.