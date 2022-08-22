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Forbes опублікував цьогорічний рейтинг «30 до 30». У списку — Волина, Чмут, «Курган & Агрегат»

Автор:
Анна Холоднова
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Журнал Forbes Ukraine опублікував національний список «30 до 30» за 2022 рік. Перелік обʼєднав молодих українців, які здобувають перемогу зараз та відбудовуватимуть країну у майбутньому.

У виданні зазначають, що цього року список особливий.

«Тридцятка 2022-го не схожа на попередні: два претенденти — Роман Ратушний та Олександр Кукурба — загинули за час складання списку. Четверо номінантів перебувають у російському полоні. Війна не дивиться дату народження і забирає молодих, часто — найкращих. Тому ми зробили окрему статтю про молодих героїв, яких убили росіяни на цій війні», — зазначають упорядники.

Цьогорічний список обʼєднав військових, волонтерів, бізнесменів, музикантів, спортсменів та медійників.

Ось хто потрапив до рейтингу Forbes у 2022 році:

  • Сергій Волинський (Волина) — майор ЗСУ, виконувач обовʼязків командира 36 окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя.
  • Максим Білоногов — генеральний продюсер кіберспортивного медіахолдингу WePlay Esports.
  • Андрій Герус — пілот винищувача МіГ-29, Герой України.
  • Станіслав Горбачевський — CEO & Co-Founder Force group.
  • Аліна Горлова — режисерка документального кіно.
  • Максим Громов — командир розвідувального взводу ЗСУ.
  • Роман Дармограй (Стриж) — підполковник ЗСУ, Герой України.
  • Олена Мажуга і Олексій Єрмоленко — інвестиційна директорка та віцепрезидент венчурного фонду Flyer One Ventures.
  • Дмитро Завгородній — гендиректор директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки.
  • Сергій Іванчук — підприємець, академічний співак.
  • Дмитро Кобзаренко — співвласник заводу «Кобзаренко».
  • Дмитро Козацький (Орест) — пресофіцер полку «Азов», учасник оборони Маріуполя.
  • Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) — доброволець, учасник російсько-української війни з 2014 року, Герой України.
  • Аміл та Раміл Насірови, Євген Володченко, гурт «Курган & Агрегат» — музиканти, гурт «Курган & Агрегат».
  • Ігор Лаченков — автор Telegram-каналу «Лачен пише».
  • Сергій Ліпко — стендап-комік, сценарист.
  • Валерій Маркус (Ананьєв) — військовий, блогер, письменник.
  • Аліна Михайлова — депутатка Київської міської ради, парамедикиня.
  • Єлизавета Мерешко — плавчиня-паралімпійка.
  • Катерина Поліщук (Пташка) — парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця оборони Маріуполя.
  • Сергій Сивецький — засновник марки одягу Seven Mountains.
  • Олексій Середа — наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду.
  • Маргарита Сівакова — співзасновниця й СЕО юридичного стартапу Legal Nodes.
  • Ігор Соколов — венчурний партнер фонду Pragmatech, співзасновник волонтерського IT-фонду KOLO.
  • Христина Соловій — співачка, авторка, композиторка.
  • Євген Таллер — CEO агентства інфлюенсер-маркетингу WhyNot? Enot.
  • Ярема Малащук і Роман Хімей — дует Yarema & Himey — режисери та митці.
  • Ірина Терех — архітекторка, власниця Terekh.group.
  • Анна Чернявська — вчителька української мови, співзасновниця ГО «Не цькуй».
  • Тарас Чмут — керівник найбільшого «військового» фонду України «Повернись живим».
  • Журнал Forbes Ukraine публікує щорічний список «30 до 30» уже втретє. Суть проєкту – знайти та показати суспільству молодих людей, котрі впливатимуть на майбутнє своїх галузей.