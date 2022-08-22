Forbes опублікував цьогорічний рейтинг «30 до 30». У списку — Волина, Чмут, «Курган & Агрегат»

Журнал Forbes Ukraine опублікував національний список «30 до 30» за 2022 рік. Перелік обʼєднав молодих українців, які здобувають перемогу зараз та відбудовуватимуть країну у майбутньому.

У виданні зазначають, що цього року список особливий.

«Тридцятка 2022-го не схожа на попередні: два претенденти — Роман Ратушний та Олександр Кукурба — загинули за час складання списку. Четверо номінантів перебувають у російському полоні. Війна не дивиться дату народження і забирає молодих, часто — найкращих. Тому ми зробили окрему статтю про молодих героїв, яких убили росіяни на цій війні», — зазначають упорядники.

Цьогорічний список обʼєднав військових, волонтерів, бізнесменів, музикантів, спортсменів та медійників.

Ось хто потрапив до рейтингу Forbes у 2022 році: