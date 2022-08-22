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Російська армія за останню добу втратила ще 200 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 22 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 200 своїх військових, всього від початку війни — 45 400.

Втрати російської армії в техніці:

  • 1 919 танків (7 за останню добу);
  • 4 230 бойових броньованих машин (6);
  • 1 032 артилерійські системи (4);
  • 266 реактивних систем залпового вогню (без змін);
  • 145 засобів ППО (4);
  • 234 літаки;
  • 198 гелікоптерів (1);
  • 815 дронів (9);
  • 194 крилаті ракети (4);
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 149 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (6);
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.