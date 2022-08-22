Зеленський нагородив ще десять українців званням «Національна легенда». Його отримали Шевченко та герої війни

Президент Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності вручив ще десятьом українцям звання «Національна легенда». Уперше таку відзнаку вручали в 2021 році.

Про це йдеться на сторінці Зеленського у Facebook.

Звання «Національна легенда» отримав відомий футболіст Андрій Шевченко. Також посмертно його надали художниці Марії Примаченко та оперному співаку Анатолію Соловʼяненку.

Усі інші нагороди повʼязані із повномасштабним вторгненням росії. Посмертно звання «Національна легенда» отримав полковник Ігор Бедзай, колишній командир 10 бригади морської авіації, який загинув у травні 2022 року.

Також це звання отримали:

провідник Анатолій Бабічев, який вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри трагедію Анатолій повернувся до служби й порятунку людей;

пожежник Ігор Івасиков. Завдяки йому з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб;

подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист. Опинившись у Бучі, вони не залишили місто і два тижні під обстрілами й без належного обладнання робили надскладні операції;

викладачка Ганна Бут із Мелітополя. Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі.

волонтерка Тата Кеплер. Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає армії.

22 серпня 2021 року з нагоди 30-річчя незалежності України президент Володимир Зеленський вручив перші нагороди «Національна легенда», яку він заснував у липні того року. Тоді це звання отримали поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару і композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Нагороду «Національна легенда» вручають за особисті заслуги у становленні незалежної України, особисті заслуги у зміцненні її державності, захисті вітчизни та служінні українському народові, а також за вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоровʼя, за активну благодійну та громадську діяльність. Нагороду можуть отримати не тільки громадяни України, а й іноземці, а також особи без громадянства.