Секретар РНБО Олексій Данілов назвав «ножем у спину» напад росіян з білорусі і розповів, як готувались до війни

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що напад російської армії з території білорусі — це «ніж у спину», адже за декілька днів до цього міністр оборони білорусі віктор хренін запевняв Україну, що загрози з його території немає.

Про це Олексій Данілов розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення [14 лютого] було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони білорусі [віктором хреніним]. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого [загрози з території білорусі] не буде. Наступного дня [15 лютого] голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрям. Як варіант — харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, розумієте?», — розповів Данілов.