В Індії через сильні повені загинули щонайменше 50 людей

В Індії мусонні дощі спричинили повені та зсуви. За останні три дні на півночі та сході країни загинули щонайменше 50 людей.
Про це пише Reuters.
У гімалайському штаті Хімачал-Прадеш за останні три дні загинули щонайменше 36 людей, повідомив журналістам офіційний представник уряду штату.
У сусідньому штаті Уттаракханд загинули четверо людей. Ще 13 вважаються зниклими безвісти.
«Ми залучили вертольоти для порятунку людей, які застрягли у віддалених районах через інциденти, повʼязані з дощем. Рятувальна операція йде повним ходом», — зазначив чиновник відділу боротьби зі стихійними лихами Уттаракхан Ранджит Кумар Сінха.
Є загиблі і у східному штаті Одіша. Там щонайменше шестеро людей стали жертвами проливних дощів. Влада евакуювала із постраждалих районів 120 тисяч мешканців штату.
Посадовці району Рамгарх у східному штаті Джаркханд повідомили, що пʼятьох людей знесло водами річки Налкарі, яка вийшла з берегів. За словами окружного чиновника Мадхві Мішри, чотири тіла уже знайшли.
- Раніше цього місяця Федеральне управління погоди передбачило, що в Індії, ймовірно, випаде середня кількість дощів у серпні та вересні. Але зараз дощі залили сотні індійських сіл, зруйнували будинки та спричинили загибель десятків людей.