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Генштаб: За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 21 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 45 200 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 1 912 танків;
  • 4 224 бойові броньовані машини;
  • 1 028 артилерійських систем;
  • 266 реактивних систем залпового вогню;
  • 141 засіб протиповітряної оборони;
  • 234 літаки;
  • 197 гелікоптерів;
  • 3 143 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 806 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 99 одиниць спеціальної техніки;
  • 190 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.