В Албанії затримали двох росіян та одну українку, які намагалися потрапити на військовий завод

В Албанії двоє росіян та одна українка намагалися потрапити на військовий завод у місті Грамші. Їх затримали. Двоє військових, які намагалися зупинити порушників, отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

«Троє громадян з паспортами росії та України намагалися потрапити на територію підприємства. Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення», – повідомили у Міністерстві оборони Албанії.

У відомстві додали, що трьох порушників затримали. Премʼєр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що цих людей підозрюють у шпигунстві.

Також у Міноборони повідомили, що один із затриманих, 24-річний громадянин росії, зайшов на територію військового заводу у Грамші і намагався фотографувати. Коли чоловіка намагалися зупинити охоронці, він використав проти них якийсь спрей.

Неподалік від заводу правооохоронці затримали автомобіль марки «Шевроле», на якому пересувалися 33-річний громадянин росії та громадянка України 25 років. Цих людей також заарештували.

Двох поранених військових доставили лікарні у Тирані. Їхньому життю нічого не загрожує.