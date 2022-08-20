На Харківщині на День Незалежності запроваджують тривалу комендантську годину

У Харківський області та самому Харкові на День Незалежності запроваджують продовжену комендантську годину. Вона триватиме з вечора 23 серпня до ранку 25 серпня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома та в укриттях — це наша безпека», — зазначив він.

Також з 22 серпня зміниться тривалість комендантської години — вона діятиме з 19:00 до 07:00 наступного дня.

За словами Синєгубова, у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.