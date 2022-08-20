МЗС Австрії викликало російського дипломата, який закликав знищити українців

Міністерство закордонних справ Австрії викликало російського постпреда при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. Він напередодні опублікував твіт, у якому закликав до знищення українців.
Про це повідомило МЗС у своєму Twitter.
«Ми обурені нелюдськими заявами російського постійного представника та його спробами поставити в перспективу те, що неможливо поставити в перспективу. Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також можемо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв», — зазначили у відомстві.
Тому МЗС викликало на неділю Ульянова до свого відомства.
- Міністерство закордонних справ України вимагає від Австрії вислати з країни постійного представника рф при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. Він закликав «не щадити українське населення».
- Ульянов на своїй сторінці відреагував на твіт президента Володимира Зеленського із подякою США за черговий військовий пакет допомоги. Російський дипломат написав: «Жодного милосердя українському населенню».
- Згодом він видалив цей твіт і пояснив, що його слова неправильно інтерпретували. За його словами, він мав на увазі, що США, надаючи військову допомогу, і Зеленський, який відмовляється від перемовин, не проявляють «жодного милосердя щодо українського народу».