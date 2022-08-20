Мер Костянтинівки привласнив гроші, які виділили на формування ТрО. Його затримали

Міський голова Костянтинівки Олег Азаров провалив підготовку Тероборони міста та привласнив виділені на це кошти.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру меру та керівнику місцевого комунального підприємства. Їм інкримінують заволодіння чужим майном і службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів активних бойових дій, замість виконати завдання Територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Ідеться про понад 363 тисячі гривень, які підозрювані використали «на власний розсуд».