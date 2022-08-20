ЗСУ збили над Дніпропетровщиною чотири «Калібри»

Українські Сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю чотири російські крилаті ракети «Калібр».

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Росіяни намагалися атакувати область близько 10 ранку 20 серпня.

Перед цим уночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину — удари завдали по Нікопольському та Криворізькому районах. Нікопольський обстріляли тричі за ніч. У самому Нікополі пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач.

По Марганецькій громаді росіяни били з «Градів» та ствольної артилерії. В Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджені кілька будинків і газогін. Людей не зачепило.