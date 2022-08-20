ЗСУ знищили майже 45 тисяч окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 178 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 900 осіб, а також:
- 1 907 танків;
- 4 212 бойових броньованих машин;
- 1 018 артилерійських систем;
- 266 реактивних систем залпового вогню;
- 141 засіб ППО;
- 234 літаки;
- 197 гелікоптерів;
- 803 безпілотника оперативно-тактичного рівня;
- 190 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 137 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 97 одиниці спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- На південному фронті 19 серпня російські війська без успіху намагалися просунутися. Водночас Збройні сили України вдарили по ворожих позиціях, знищивши 17 окупантів і 5 одиниць техніки, зокрема комплекс розвідки.