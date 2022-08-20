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ЗСУ знищили майже 45 тисяч окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 178 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 900 осіб, а також:

  • 1 907 танків;
  • 4 212 бойових броньованих машин;
  • 1 018 артилерійських систем;
  • 266 реактивних систем залпового вогню;
  • 141 засіб ППО;
  • 234 літаки;
  • 197 гелікоптерів;
  • 803 безпілотника оперативно-тактичного рівня;
  • 190 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 137 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 97 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

  • На південному фронті 19 серпня російські війська без успіху намагалися просунутися. Водночас Збройні сили України вдарили по ворожих позиціях, знищивши 17 окупантів і 5 одиниць техніки, зокрема комплекс розвідки.