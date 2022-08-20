У Мелітополі прогриміли вибухи на військовій базі окупантів біля аеродрому

У тимчасово окупованому Мелітополі, що в Запорізькій області, уночі 20 серпня пролунали потужні вибухи.

Законний мер міста Іван Федоров повідомив, що ЗСУ влучили в одну з російських військових баз, яку окупанти намагаються відновити в районі аеродрому.

«Колаборанти відразу ж відзвітували перед «старшим братом», що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим йде досі. Однак, якщо в росіян така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якнайшвидше», — зазначив Федоров.

Окупанти ж заявляють про чотири вибухи. Українські війська намагались вдарити по місту, але нібито спрацювала ППО, пише російське пропогандистське медіа «РИА Новости».