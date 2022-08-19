В Україні затвердили план заходів на День Незалежності

Уряд затвердив план заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України. Про це 19 серпня повідомило Міністерство культури.

Так, 23 серпня у Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття прапора.

24 серпня монумент «Батьківщина-Мати» в Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами прапора, а в Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за Україну. На столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки. Пройде також низка інших акцій та флешмобів.

Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановують всіх загиблих у війні проти російських окупантів.