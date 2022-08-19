Українські біженці зможуть безкоштовно повернутися в Україну з країн Балтії

Українці, які виїхали з окупованих територій до країн Балтії, зможуть безкоштовно поїхати до Львова з Естонії, Латвії та Литви.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.

За його словами, з Литви до Львова українців безкоштовно перевозять волонтери. Але з Естонії та Латвії такого маршруту не було.

«Ми домовилися зараз, дякуючи нашому Міністерству закордонних справ, з урядами країн Балтії щодо запуску такого маршруту. Думаю, за тиждень-півтора цей маршрут почне працювати. Це буде безкоштовний маршрут з Таллінна через Ригу, Вільнюс і Жешув до Львова», — сказав Бородай.

Щоб потрапити на цей рейс, потрібно звернутися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції за телефоном 1548. Також про це українців інформуватимуть консульства в Естонії, Латвії та Литві.