У Харкові відкрили першу автобусну зупинку-укриття, виготовлену з товстого бетону.

Про це повідомляє «Суспільне-Харків».

Сховище на 12 місць побудували поряд із павільйоном автобусної зупинки. Воно обладнане Wi-Fi, камерами спостереження, які показують, що відбувається на вулиці та всередині, а також контейнером зі 100 кг піску для гасіння вогню.

Сховище прикрашає мурал художника Ярослава Єфремова, який зобразив на зовнішніх стінах головні памʼятки міста.