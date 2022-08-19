Астронавти показали яскраве полярне сяйво — його зняли з МКС після спалахів на Сонці

Астронавт NASA Боб Хайнс 17 серпня зняв на камеру полярне сяйво з Міжнародної космічної станції після помірного сонячного спалаху.

Про це повідомляє Space.com.

«Абсолютно видовищне полярне сяйво сьогодні», — зазначив астронавт і продемонстрував кілька фотографій спричиненого Сонцем шторму, який вразив атмосферу Землі.

«Дякую за нещодавню сонячну активність, яка призвела до появи цих чудових краєвидів», — додав Боб Хайнс.

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За даними SpaceWeather.com, північне сяйво виникло після того, як Сонце викинуло на нашу планету достатньо заряджених частинок, щоб створити помірну бурю, або бурю G2.

У вівторок, 16 серпня, астронавт Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті теж бачила полярне сяйво. Вона поділилася побаченим у твіттері.

У більшості випадків сонячні бурі, які ми відчуваємо на Землі, нешкідливі, але іноді через сильні спалахи на Сонці можуть бути проблеми з інфраструктурою, оскільки на лініях електропередач, супутниках та інших механізмах можуть статися замикання.