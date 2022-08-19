«Я тут, щоб убити королеву». Чоловік, якого затримали з арбалетом у Віндзорському замку, сказав поліції про свої наміри

Британські прокурори під час судового засідання заявили, що Джасвант Сінгх Чейл, якого затримали на території Віндзорського замку з арбалетом, зізнався поліції, що хотів убити королеву.

Про це пише Associated Press.

20-річного Джасванта Сінгха Чейла звинувачують за законом про державну зраду в намірі «заподіяти тілесні ушкодження особі Її Величності Королеви Єлизавети II або викликати тривогу Її Величності». Йому також інкримінують погрози вбивством та зберігання бойової зброї.

Чайла затримали в королівській резиденції на Різдво 2021 року, коли там гостювала Єлизавета II.

Прокуратура стверджує, що колишній працівник супермаркету з Саутгемптону був у капюшоні й масці та тримав заряджений арбалет із знятим запобіжником. За даними прокурорів, зловмисник сказав офіцеру поліції: «Я тут, щоб убити королеву». Потім на нього наділи наручники та заарештували.

Адвокати звинувачення стверджують, що Чейл хотів помститися британському істеблішменту за ставлення до індійців. Він надіслав близько 20 людям відео, у якому стверджував, що збирається вбити королеву. Щоб наблизитися до королівської родини, він намагався потрапити до лав британської армії та поліції Міністерства оборони.

Джасвант Сінгх Чейл був присутній на слуханні у Вестмінстерському магістратському суді Лондону віддалено — із Бродмура, психіатричної лікарні суворого режиму. Його триматимуть під вартою до наступного засідання суду, яке вібудеться 14 вересня.

За словами прокурора, звинувачення проти Чейла не розглядають як «терористичний злочин».