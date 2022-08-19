Генсек НАТО візьме участь у саміті «Кримської платформи»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Про це ідеться на сайті Альянсу.

Саміт пройде у віртуальному форматі. Виступ Столтенберга запланований на 14:50 за київським часом. Промову генсека також транслюватимуть на офіційному сайті НАТО.

У минулому році НАТО представляв заступник генсека Мірча Джоане, тоді він особисто приїхав у Київ.

На саміт 23 серпня будуть запрошені не лише 48 держав-членів «Кримської платформи», але й представники держав Азії, Латинської Америки, Африки.

Раніше три лідери G7 — канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.