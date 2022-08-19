Генсек НАТО візьме участь у саміті «Кримської платформи»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
Про це ідеться на сайті Альянсу.
Саміт пройде у віртуальному форматі. Виступ Столтенберга запланований на 14:50 за київським часом. Промову генсека також транслюватимуть на офіційному сайті НАТО.
У минулому році НАТО представляв заступник генсека Мірча Джоане, тоді він особисто приїхав у Київ.
На саміт 23 серпня будуть запрошені не лише 48 держав-членів «Кримської платформи», але й представники держав Азії, Латинської Америки, Африки.
Раніше три лідери G7 — канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.
- «Кримська платформа» — це міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцева мета якого — деокупація Криму та його повернення під контроль України. «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів. Торік у саміті взяли участь представники 46 країн.