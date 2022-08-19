Російська фсб намагалась встановити прослуховування в кулуарах Ради. Агента затримали

Російська федеральна служба безпеки завербувала працівника підрозділу забезпечення управління справами Апарату Верховної Ради України. Його завданням було вивчити можливість розміщення «жучків» для прослуховування в кулуарах і залах Ради.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Крім встановлення «жучків», завербований мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема про їхній склад, а також про зміст офіційних і неформальних розмов.

Утім, на початку вторгнення чоловік звільнився з Апарату Ради та не встиг виконати жодне завдання.

Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий обʼєкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і докладно розповів про завдання російських спецслужб.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.