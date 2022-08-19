За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 177 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 700 осіб, а також:

1 899 танків;

4 195 бойових броньованих машин;

1 016 артилерійських систем;

266 реактивних систем залпового вогню;

141 засіб ППО;

234 літаки;

197 гелікоптерів;

795 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

190 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 130 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

94 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.