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За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 177 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 700 осіб, а також:

  • 1 899 танків;
  • 4 195 бойових броньованих машин;
  • 1 016 артилерійських систем;
  • 266 реактивних систем залпового вогню;
  • 141 засіб ППО;
  • 234 літаки;
  • 197 гелікоптерів;
  • 795 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 190 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 130 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 94 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.