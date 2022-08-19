Росіяни обстріляли Дніпропетровщину — є загиблий та поранені

Російська армія вночі обстріляла три райони Дніпропетровської області — Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Одна людина загинула.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

В Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони відкривали вогонь з «Ураганів». У селі Перше Травня внаслідок обстрілів пошкоджено житло, газопровід і лінію електропередач.

По Великій Костромці Зеленодольської громади окупанти били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не постраждали

У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик.

«Він просто спав удома, коли в його будинок прилетіли снаряди з РСЗВ «Торнадо С». Дитина в лікарні, її прооперували», — повідомив Резніченко та додав, що в селі також пошкоджено будинки.

По Нікополю випустили 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, приблизно 10 магазинів, ліцей, банк і автобусна зупинка. Виведена з ладу лінія електропередач. Працюють електрики. Там без загиблих і поранених.