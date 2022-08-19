Держагентство з розвитку туризму закликало компанії не проводити екскурсії по місцях трагедій на деокупованих територіях

Державне агентство з питань розвитку туризму закликало компанії не проводити екскурсії по місцях трагедій на деокупованих територіях. Там наголосили, що перетворювати такі території на варіант розваги неприпустимо.

Про це пише ДАРТ у своєму Facebook.

«У світовій практиці відомі випадки організації турів категорії dark tourism. Мова про відвідування місць, де відбулися жахливі події. Втім, вважаємо таку ініціативу прямим потуранням потребам окремих людей, котрі отримують задоволення від спостереження людського болю та наслідків звірств», — зазначили в Агентстві.

Там розповіли, що вже працюють над розробкою стратегії відвідування місць трагедій на деокупованих територіях спільно з Українським інститутом національної памʼяті та громадськими організаціями.