Spotify створив спеціальний плейлист до Дня незалежності України з особливим зверненням Зеленського

Музичний стримінговий сервіс Spotify до Дня незалежності України перейменує плейлист Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть українські пісні, а також треки закордонних виконавців, які підтримали Україну.
Про це пише пресслужба Spotify.
Таким чином сервіс хоче створити новий спосіб підтримати Україну та українців, а також закликати своїх слухачів дізнатися більше про платформу UNITED24 для збору коштів. Посилання на платформу зʼявиться на сайті сервісу.
Крім цього, Spotify отримав спеціальне звернення Зеленського, у якому він закликає меломанів по всьому світу слухати українські пісні, поширювати їх та допомагати Україні.
- Найбільший у світі стримінговий музичний сервіс Spotify запрацював в Україні 15 липня 2020 року. Індивідуальна місячна передплата коштує $4,99/місяць.