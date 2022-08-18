Зеленський присвоїв корвету класу Ada імʼя «Гетьман Іван Мазепа». Його ще будують у Туреччині

Президент Володимир Зеленський указом № 586/2022 присвоїв імʼя «Гетьман Іван Мазепа» корвету класу Ada, якій будують для Військово-морських сил ЗСУ.

В указі зазначено, що імʼя корвет отримав в рамках «відновлення історичних традицій національного війська».

Наразі цей корвет будують у Туреччині. Україна підписала з Туреччиною угоду на будівництво двох корветів цього класу ще в липні 2021 року. Урочиста церемонія закладки майбутнього «Гетьмана Івана Мазепи» відбулася 7 вересня 2021 року. У тому ж році почали формувати екіпаж. За домовленостями, корвети мають увійти до складу ВМС ЗСУ у 2024 році. Очікується, що перший з них приступить до виконання завдань не раніше ніж 2026 року — до цього його чекають випробування.

Як писав Naval Pages, корвет отримає американські протикорабельні ракети Harpoon, зенітно-ракетний комплекс малої дальності MBDA VL MICA, 76-мм артилерійську установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенітний комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм кулеметні установки Aselsan STAMP і 324-мм торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact.

Також корвет може приймати на борт один гелікоптер.