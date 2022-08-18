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За добу росія втратила убитими ще 200 солдатів. ЗСУ вже ліквідували 44 300 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 176 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 300 осіб, а також:

  • 1 889 танків;
  • 4 179 бойових броньованих машин;
  • 1 010 артилерійських систем;
  • 265 реактивних систем залпового вогню;
  • 136 засобів ППО;
  • 234 літаки;
  • 197 гелікоптерів;
  • 793 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 190 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 061 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 93 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.