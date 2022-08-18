МОЗ: Робота медиків в окупації не вважатиметься колабораціонізмом

Медики, які залишилися на окупованих територіях, можуть продовжувати свою роботу. Діяльність лікарів в окупації не кваліфікуватимуть як співпрацю з окупантами.

Про це в інтервʼю «РБК-Україна» розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

«Це була наша позиція, яку ми узгоджували із силовими структурами, і зробили з цього приводукілька заяв. Співпрацю з окупантами з політичних мотивів, яка буде зафіксована, можна вважати колабораціонізмом», — пояснив Ляшко.

За його словами, медик буде виправданий, якщо його кроки були необхідні для виживання.

«Наші нехай працюють і надають медичну допомогу. Можливо, виникнуть якісь речі, які вони будуть вимушені робити, бо це питання їхнього виживання. Це не співпраця — це виживання. Але якщо людина сама проявила ініціативу, захотіла очолити якийсь умовно створений «департамент охорони здоровʼя» і підтримує окупантів — тоді, зрозуміло, що це співпраця», — додав міністр.