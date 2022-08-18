За час війни росія зруйнувала вщент 123 медзаклади та вбила 18 цивільних медиків

Від початку повномасштабного вторгнення росії окупанти пошкодили 906 закладів охорони здоровʼя, із них 123 зруйновані вщент. Остаточні дані досі невідомі через неможливість достеменно оцінити стан лікарень на окупованих територіях.

Про це в інтервʼю «РБК-Україна» розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

«Окремо в нас ще 87 швидких виведено з ладу — обстріляно, пошкоджено осколками — зараз вони не на маршруті. І 241 швидку окупанти забрали, ми не знаємо, в якому вони стані. Крім того, 47 аптек повністю зруйновані, це здебільшого приватні обʼєкти. Пошкоджені 505 аптек — деякі з них відновили роботу, деякі ні», — повідомив Ляшко.

Міністр уточнив, що наразі відомо про 18 убитих цивільних медичних працівників, це без урахування тих, хто був мобілізований до Збройних сил України та працює або в Медичних силах ЗСУ, або як військовослужбовець зі зброєю.

«Ще 59 цивільних медиків зараз мають складні поранення і проходять лікування», — додав очільник МОЗ.