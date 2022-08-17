«Нафтогаз» знову не зміг домовитися із власниками боргів про відтермінування платежів

Українська державна компанія «Нафтогаз» знову не змогла домовитися із власниками своїх боргів про відтермінування платежів. Компанія хотіла заплатити за боргами, але Кабмін вимагає домовитися про реструктуризацію.

Про це пише Інтерфакс.

Згідно з повідомленням на Ірландській фондовій біржі, компанія змогла зібрати кворум власників боргів на $335 мільйонів із погашенням у липні 2022 року. Але лише 22% з них проголосували за реструктуризацію, тоді як потрібно щонайменше 75%.

Водночас за двома іншими випусками боргів — з погашенням у 2024 році на €600 млн та з погашенням у 2026 році на $500 млн — кворуму не було, тому будуть скликані повторні збори. Сам же «Нафтогаз» каже, що на зібранні власників боргів на 2024 рік 74% були за реструктуризацію, а на зібранні власників боргів на 2026 рік — 43%.

Наступні зібрання заплановані на 31 серпня.