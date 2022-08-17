У «Дії» може зʼявитися функція купівлі військових облігацій

Користувачі «Дії» зможуть придбати військові облігації.
Про це заявив радник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі національного телемарафону.
«Ми запропонуємо цифровий продукт, де фактично через «Дію» в кілька кліків кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж півтори хвилини часу», — сказав він.
За словами Шурми, ця можливість може зʼявитися вже найближчими тижнями, зараз Офіс президента обговорює її разом із Міністерством цифрової трансформації.
Шурма уточнив, що зараз у банках зберігається близько 400 млрд гривень населення на рахунках до затребування, і всі вони потенційно є джерелом вкладень в облігації.
- Міністерство цифрової трансформації почало тестувати у «Дії» документи англійською мовою та спільне керування автомобілем.
- Мінцифри підготувало до запуску близько десяти нових послуг і документів у «Дії». У Міністерстві освіти та науки працюють над введенням документів про освіту в додаток «Дія».