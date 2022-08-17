Мінцифри розповіло, на що витратили $54 мільйони з криптофонду Aid for Ukraine

Міністерство цифрової трансформації розповіло, на що витратили $54 мільйони з криптофонду Aid for Ukraine.

Згідно з повідомленням, за ці кошти закупили:

понад 8 тисяч бронежилетів;

4 тисячі касок;

80 тисяч одиниць воєнного одягу;

400 тисяч сухпайків;

понад 5 тисяч цифрових прицілів та нічної оптики;

30 тисяч військових аптечок;

понад 100 тисяч медикаментів та засобів захисту;

майже 1 000 одиниць девайсів для комунікації та понад 200 дронів;

35 тонн палива;

100 автомобілів.

Зазначається, що на кошти криптофонду Мінцифри також підтримало військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.