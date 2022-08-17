Новини

Мінцифри розповіло, на що витратили $54 мільйони з криптофонду Aid for Ukraine

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Міністерство цифрової трансформації розповіло, на що витратили $54 мільйони з криптофонду Aid for Ukraine.

Згідно з повідомленням, за ці кошти закупили:

  • понад 8 тисяч бронежилетів;
  • 4 тисячі касок;
  • 80 тисяч одиниць воєнного одягу;
  • 400 тисяч сухпайків;
  • понад 5 тисяч цифрових прицілів та нічної оптики;
  • 30 тисяч військових аптечок;
  • понад 100 тисяч медикаментів та засобів захисту;
  • майже 1 000 одиниць девайсів для комунікації та понад 200 дронів;
  • 35 тонн палива;
  • 100 автомобілів.

Зазначається, що на кошти криптофонду Мінцифри також підтримало військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.