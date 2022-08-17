Ізраїль і Туреччина повністю відновлюють дипломатичні відносини та повертають у країни послів і генконсулів.

Про це повідомляють Reuters, Нaaretz і Al Arabiya.

Домовленості були досягнуті після розмови ізраїльского премʼєр-міністра Яїра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Лапід у своїй заяві зазначив, що «відновлення звʼязків із Туреччиною є важливим фактором стабільності в регіоні та має велике економічне значення для громадян Ізраїлю».