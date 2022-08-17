Ізраїль і Туреччина повністю відновлюють дипломатичні відносини та повертають у країни послів і генконсулів.
Про це повідомляють Reuters, Нaaretz і Al Arabiya.
Домовленості були досягнуті після розмови ізраїльского премʼєр-міністра Яїра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Лапід у своїй заяві зазначив, що «відновлення звʼязків із Туреччиною є важливим фактором стабільності в регіоні та має велике економічне значення для громадян Ізраїлю».
- Напруженість між країнами тривала понад 10 років. Послів одна одної країни вислали після протестів палестинців на кордоні із сектором Гази проти відкриття посольства США в Єрусалимі. У 2018 році під час заворушень через дії ізраїльських військ загинули приблизно 60 палестинців.
- Варто зазначити, що інтереси Ізраїлю та Туреччини співпадають у Сирії, країни борються зі впливом росії та Ірану, а також з режимом Башара Асада, якого підтримує і захищає рф.