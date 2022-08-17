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Ізраїль і Туреччина повністю відновлюють дипломатичні відносини

Автор:
Костя Андрейковець
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Ізраїль і Туреччина повністю відновлюють дипломатичні відносини та повертають у країни послів і генконсулів.

Про це повідомляють Reuters, Нaaretz і Al Arabiya.

Домовленості були досягнуті після розмови ізраїльского премʼєр-міністра Яїра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Лапід у своїй заяві зазначив, що «відновлення звʼязків із Туреччиною є важливим фактором стабільності в регіоні та має велике економічне значення для громадян Ізраїлю».

  • Напруженість між країнами тривала понад 10 років. Послів одна одної країни вислали після протестів палестинців на кордоні із сектором Гази проти відкриття посольства США в Єрусалимі. У 2018 році під час заворушень через дії ізраїльських військ загинули приблизно 60 палестинців.
  • Варто зазначити, що інтереси Ізраїлю та Туреччини співпадають у Сирії, країни борються зі впливом росії та Ірану, а також з режимом Башара Асада, якого підтримує і захищає рф.