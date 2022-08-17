Міносвіти: В Україні приблизно 41% закладів освіти мають можливість розпочати навчання офлайн

Наразі в Україні приблизно 41% закладів освіти мають можливість розпочати навчання в традиційному форматі — офлайн.

Про це 17 серпня повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Найвищі показники готовності до освітнього процесу в очній формі у Львівській області — 83%, Чернівецькій — 78%, і в Києві — 68%. Інші області продовжують створювати належні та безпечні умови для навчання офлайн.

Щодо шкіл, то спецкомісії обстежили 86% шкіл, з них у майже половини (48%) є захисні споруди. Також ЮНІСЕФ допоможе облаштувати захисні споруди в 73 школах України.

Сергій Шкарлет закликає директорів шкіл надати можливість батькам побачити умови перебування учнів в укриттях у разі сигналу «Повітряна тривога» та бути в постійній комунікації з ними. Директори можуть запропонувати організувати батьківські збори, які традиційно проводять перед початком нового навчального року, у сховищах.