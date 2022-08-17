ЗСУ вже ліквідували 44 100 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 175 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 100 осіб, а також:

1 886 танків;

4 162 бойові броньовані машини;

993 артилерійські системи;

263 реактивні системи залпового вогню;

136 засобів ППО;

233 літаки;

196 гелікоптерів;

792 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

190 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 054 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;

93 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.