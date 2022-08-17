Новини

ЗСУ вже ліквідували 44 100 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 175 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 100 осіб, а також:

  • 1 886 танків;
  • 4 162 бойові броньовані машини;
  • 993 артилерійські системи;
  • 263 реактивні системи залпового вогню;
  • 136 засобів ППО;
  • 233 літаки;
  • 196 гелікоптерів;
  • 792 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 190 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 054 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 93 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.