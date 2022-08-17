ЗСУ вже ліквідували 44 100 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 175 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 100 осіб, а також:
- 1 886 танків;
- 4 162 бойові броньовані машини;
- 993 артилерійські системи;
- 263 реактивні системи залпового вогню;
- 136 засобів ППО;
- 233 літаки;
- 196 гелікоптерів;
- 792 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 190 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 054 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
- 93 одиниці спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.