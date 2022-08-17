У Бразилії чоловік пʼять днів виживав на безлюдному острові. Він харчувався двома лімонами та вугіллям

У Бразилії чоловік зірвався зі скелі, коли відпочивав біля пляжу Грумарі. Течія віднесла його на безлюдний остров, де він виживав протягом пʼяти днів.

Про це пише видання The Independent.

51-річний садівник Нельсон Неді розповів бразильському сайту новин G1, що 8 серпня милувався краєвидом на скелях, а потім хвиля віднесла його на безлюдний острів Палмас.

«Хвиля вдарила мене, і я більше нічого не бачив», — сказав Неді журналістам.

На острові він знайшов печеру, де спав вночі. А наступного дня натрапив на намет і ковдру, які залишили на острові рибалки. Також там були дві пляшки з водою та два лимони.

«Я їв їх разом зі шкіркою і всім, щоб нічого не витрачати», — розповів бразилець.

Чоловік намагався привернути увагу людей прапором, який зробив із ковдри, але безуспішно. Неді спробував допливти до назад, до пляжу Грумарі, але йому вдалося подолати лише половину шляху. Течія віднесла його на мілину і він знов опинився на острові.

Від голоду та спраги чоловік почав пити морську воду та їсти шматок деревного вугілля. Він побачив, як мавпи роблять те саме. Бразилець пошкодував про це рішення.

«Воно ще більше висушило рот і застрягло в зубі», — сказав він.

У суботу біля острова зʼявилися туристи, які каталися на гідроциклах. Вони помітили, як Неді розмахував сорочкою. Вони сповістили владу, і на острів направили рятувальний гелікоптер.

Нельсона Неді доставили до лікарні в Барра-да-Тіжука і виписали пізніше того ж дня.