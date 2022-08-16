Залужний: Окупанти щодня випускають по українських позиціях до 60 тисяч боєприпасів

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний заявив, що росіяни щодня обстрілюють українські позиції по 700-800 разів, випускаючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів.

Про це він розповів у телефонній розмові з начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

Залужний зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати, основні зусилля зосереджує на витісненні українських військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка.

«Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка», — додав головнокомандувач.