Генсек ООН зустрінеться в Україні із Зеленським і президентом Туреччини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш знову їде до України. Тут він проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це пише Reuters.

Гутерреш відвідає Львів і Одесу 14 серпня. Він обговорить із Зеленським ядерний тероризм військ росії на Зопорізькій АЕС, експорт української агропродукції, а також війну.

У суботу, 20 серпня, Гутерреш відвідає Об’єднаний координаційний центр у Стамбулі з контролю експорту українського зерна та добрив з Чорного моря, до складу якого входять представники росії, України, Туреччини та ООН.