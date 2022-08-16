Чоловік, який намагався підпалити Офіс омбудсмана, отримав пʼять років позбавлення волі

Печерський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі чоловіка, який намагався підпалити Офіс омбудсмана та Касаційний кримінальний суд. Він кинув коктейль Молотова в будівлю Офісу омбудсмана, а потім підпалив двері суду.

Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.

«Вироком Печерського районного суду міста Києва чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які підлягають стягненню з обвинуваченого», — йдеться у повідомленні.

Засудженим є 51-річний уродженець Херсонщини. Судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним.