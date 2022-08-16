Чоловік, який намагався підпалити Офіс омбудсмана, отримав пʼять років позбавлення волі

Печерський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі чоловіка, який намагався підпалити Офіс омбудсмана та Касаційний кримінальний суд. Він кинув коктейль Молотова в будівлю Офісу омбудсмана, а потім підпалив двері суду.
Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Telegram-каналі.
«Вироком Печерського районного суду міста Києва чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови державних установ на суму майже 100 тисяч гривень, які підлягають стягненню з обвинуваченого», — йдеться у повідомленні.
Засудженим є 51-річний уродженець Херсонщини. Судово-психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним.
- 26 серпня 2021 року в центрі столиці, на вулиці Інститутській, невідомий чоловік кинув коктейль Молотова в офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини. На той момент омбудсменом була Людмила Денісова. Також чоловік намагався підпалити вхід до будівлі Верховного суду.
- Через декілька днів суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Прокурори уточнили, що мотивом чоловіка було невдоволення тим, як державні органи повільно розглядали його звернення.