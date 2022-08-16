«Укроборонпром» створив центр «МІЦь» для ремонту західного озброєння

Держконцерн «Укроборонпром» створив міжнародний інженерний центр, який ремонтуватиме надане Україні озброєння та військову техніку закордонного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Центр отримав назву «МІЦь». На його базі не тільки ремонтуватимуть техніку, а й навчатимуть фахівців, які зможуть швидко та якісно обслуговувати іноземне озброєння.

«Кожна одиниця озброєння, яку Україна отримала від міжнародних партнерів, має воювати, а у випадку виведення її з ладу — бути негайно відремонтована. Повертати бойову готовність ОВТ [озброєння і військова техніка] іноземного виробництва у максимально стислі строки й покликаний створений Міжнародний інженерний центр», — заявили у концерні.