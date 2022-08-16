Подоляк: Окупанти на півдні викрадають вагони та розбирають їх на запчастини, або на брухт

Російські загарбники викрадають з окупованого півдня України усі напіввагони до Нової Каховки та Херсона, де їх розбирають і частинами відправляють в окупований Крим.

Про це у Telegram написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«За інформацією з місцевих джерел, окупанти дали ультимативну вказівку залізничникам у тимчасово захоплених південних регіонах перенаправити всі пошкоджені та цілі (!) напіввагони до Нової Каховки та Херсона. Підкреслюю: всі вагони, включно з ледь живими», — зазначив він.

Подоляк додав, що потім вагони розбирають: колісні пари та візки демонтують, рами й кузови відправляють на розрізання на брухт — також до Криму.

На думку радника голови Офісу президента, це свідчить лише про те, що окупанти розуміють, що їм не вдасться утримати захоплені території, тому вони намагаються на них нажитися.