Поліція: На Херсонщині окупанти захопили приміщення банків і держустанову та викрали двох людей

У Херсоні озброєні російські окупанти захопили два приміщення банку та державну установу. Також військові рф викрали двох людей — херсонську волонтерку та керівника комунального підприємства у Каховському районі.

Про це повідомляє поліція області.

Окупанти незаконно зайняли приміщення одного з банків у мікрорайонах Таврійський та ХБК та забрали готівку зі сховища та сейфів. А на вулиці Потьомкінська росіяни захопили приміщення державної установи. Нині в будівлі перебувають представники так званого правового департаменту Херсонської обласної адміністрації окупаційної влади рф.

Також військові росії викрали мешканку Херсону, яка займалася волонтерством. Жінку забрали з дому, де окупанти провели незаконний обшук. Нині її місцезнаходження невідоме.

Російські армійці, представники окупаційної влади та їхня військова поліція чинили тиск на керівників та працівників однієї з будівельних компаній Херсону. Окупанти погрожували людям зброєю та полоном та вимагали зареєструвати майно і бізнес за російськими вимогами. У результаті керівництво компанії втратило контроль над підприємством.

В області російські окупанти також чинили злочини. Вони взяли в полон керівника комунального підприємства в Каховському районі. Де зараз перебуває чоловік, невідомо. У Горностаївській громаді озброєні військові рф захопили службову автівку Центру первинної медико-санітарної допомоги.

У місті Олешки окупанти вдерлися до приватного будинку, усе майно завантажили на автомобіль «Урал» та вивезли в невідомому напрямку.