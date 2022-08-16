У застосунку «Київ цифровий» тепер можна голосувати за електронні петиції

У застосунку для мешканців столиці «Київ цифровий» зʼявилася можливість голосувати за електронні петиції.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Це вже третій інструмент е-демократії в застосунку після голосування за проєкти Громадського бюджету і дерусифікацію.

Якщо петиція набере 6 000 голосів, тоді її передають на розгляд Київської міської ради.

Подати власну петицію можливо на порталі КМР.