Меморіальний центр Голокосту запустив мартиролог цивільних жертв війни з 2014 року. У ньому зібрано понад 2 тисячі загиблих

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» запустив проєкт мартирологу жертв російсько-української війни з 2014 року, який отримав назву «Закриті очі».

Наразі на цій платформі зібрана інформація про 2 075 загиблих цивільних. Про багатьох можна прочитати коротку довідку, важливі факти життя, обставини смерті, а також побачити фото. Платформа наповнюється з відкритих джерел.

Автори мартирологу зазначають, що допомогти наповнювати платформу можуть всі українці. Вони закликають людей ділитися інформацією про загиблих і відправляти дані на пошту [email protected].

Гендиректор «Бабиного Яру» Максим Рабінович заявив, що мартиролог виконує функцію меморіалу та інструменту комунікації зі світом, щоб той нарешті прийняв виклик колективної відповідальності за війну.